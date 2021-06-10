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أتلتيكو مدريد يخطط لتدعيم 3 مراكز في الميركاتو الصيفي

الخميس 10/يونيو/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني يرغب في تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن بطل الدوري الإسباني في الموسم المنصرم يرغب في تدعيم 3 مراكز وذلك إستعداداً للمنافسات في الموسم المقبل.

وأكد البرنامج الإسباني أن المدير الفني الأرجنتيني يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر ولاعب خط وسط بالإضافة إلى مهاجم.

وألمح البرنامج الإسباني أن سيميوني يضع عينه على الإسباني لويس جايا ظهير أيسر فالنسيا الإسباني والأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو نجم آياكس الهولندي بينما يريد المدير الفني الأرجنتيني في ضم رودريجو دي باول نجم خط وسط أودينيزي الإيطالي في حين يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنترميلان الإيطالي.

  

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