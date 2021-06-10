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موسيماني يحدد بديل هاني أمام الترجي

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:34 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بديل محمد هاني ظهير أيمن الفريق، خلال مواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وسيغيب محمد هاني عن لقاء الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم التاسع عشر من شهر يونيو الجاري، بسبب الإصابة.

وأوضح الإعلامى أحمد شوبير، تصريحات إذاعية، أن موسيماني قرر الدفع بـ حسين الشحات في مركز الظهير الأيمن، أمام الترجي.

جدير بالذكر أن محمد هاني يغيب عن الأهلي لمدة تصل إلى أسبوعين بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربى والتى حسمها الأحمر بثنائية نظيفة.

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