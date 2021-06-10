بيراميدز يجدد عقد نجم الفريق

أبدى مسئولو نادي بيراميدز، رغبتهم في تجديد التعاقد مع أحمد توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد أحمد توفيق، في نهاية الموسم الجاري، حيث يحق للاعب الانتقال إلى أي فريق دون الرجوع إلى إدارة النادي، بشكل مجاني.





وبدأت إدارة بيراميدز في التفاوض مع اللاعب لتجديد عقده، وقطع الطريق أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدماته أبرزها الأهلي والزمالك.



