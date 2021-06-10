Advertisements

بهذه الطريقة.. محمد لطفى يستعيد ذكرياته مع أحمد عز

الخميس 10/يونيو/2021 - 02:33 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements


شارك الفنان محمد لطفى، متابعيه وجمهوره،  ذكرياته مع الفنان أحمد عز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد لطفى صورة جمعته مع الفنان أحمد عز من مسلسل “ الأدهم ”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.

 

من ناحية أخرى أعلن الفنان محمد لطفي إنه سيخوض تجربة البطولة المطلقة في عمل سينمائي جديد قريبا، رافضا الكشف عن اسمه لحين الاستقرار على جميع التفاصيل الخاصة بالعمل، مشيرا إلى أنه يفاضل كذلك بين عدد من الأعمال الدرامية، وسيحسم أمر مشاركته في الدراما التليفزيونية بعد الانتهاء من قراءة السيناريوهات الخاصة بها.

أخبار تهمك

عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأطفال

منذ ربع ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. استشهاد وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

منذ ساعة و 27 دقيقة

شوبير يكشف تشكيل الأهلي الأقرب أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أسماء الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحدد بديلين لحسم مستقبل ديمبيلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

عاجل.. استشهاد وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

02:19 ص

عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأطفال

03:32 ص

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»