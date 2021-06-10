بهذه الطريقة.. محمد لطفى يستعيد ذكرياته مع أحمد عز









شارك الفنان محمد لطفى، متابعيه وجمهوره، ذكرياته مع الفنان أحمد عز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر محمد لطفى صورة جمعته مع الفنان أحمد عز من مسلسل “ الأدهم ”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.







