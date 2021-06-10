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بهذه الطريقة.. محمد لطفى يستعيد ذكرياته مع أحمد عز
الخميس 10/يونيو/2021 - 02:33 ص
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان محمد لطفى، متابعيه وجمهوره، ذكرياته مع الفنان أحمد عز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر محمد لطفى صورة جمعته مع الفنان أحمد عز من مسلسل “ الأدهم ”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.
من ناحية أخرى أعلن الفنان محمد لطفي إنه سيخوض تجربة البطولة المطلقة في عمل سينمائي جديد قريبا، رافضا الكشف عن اسمه لحين الاستقرار على جميع التفاصيل الخاصة بالعمل، مشيرا إلى أنه يفاضل كذلك بين عدد من الأعمال الدرامية، وسيحسم أمر مشاركته في الدراما التليفزيونية بعد الانتهاء من قراءة السيناريوهات الخاصة بها.
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