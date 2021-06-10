Advertisements
السولية يحسم مصير نجم الفريق
الخميس 10/يونيو/2021 - 04:35 ص
محمد زويد
Advertisements
استقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، بضرورة تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق عقب مواجهتى الترجى المقرر لهما يومى 19 ،26 يونيو فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وذلك لقطع الطريق أمام إغراءات الأندية التى تغازل اللاعب للانتقال اليها خاصة أن السولية يحق له التوقيع لاى نادى فى يناير المقبل، وشدد لجنة التخطيط بضرورة ترضية اللاعب باعتباره أحد أعمدة التشيكل الأساسى للفريق، وحاجة الجهاز الفنى لجهودة خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يستأنف الأهلى تدريبات اليوم الخميس بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبين لمدة 6 أيام بعد عناء الفترة الماضية التى شهدت خوض الفريق العديد من المباريات على الصعيدين المحلى والأفريقي، وفضل بيتسو موسيمانى المدير الفنى منح الفريق راحة طويلة لتجنب الاصابات قبل السفر الى تونس يوم 15 يونيو لمواجهة الترجى يوم 19 من الشهر الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا .
Advertisements