السولية يحسم مصير نجم الفريق

استقرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، بضرورة تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق عقب مواجهتى الترجى المقرر لهما يومى 19 ،26 يونيو فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.





وذلك لقطع الطريق أمام إغراءات الأندية التى تغازل اللاعب للانتقال اليها خاصة أن السولية يحق له التوقيع لاى نادى فى يناير المقبل، وشدد لجنة التخطيط بضرورة ترضية اللاعب باعتباره أحد أعمدة التشيكل الأساسى للفريق، وحاجة الجهاز الفنى لجهودة خلال الفترة المقبلة.



