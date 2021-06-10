الأهلي يجتمع بنجم الفريق لحسم مصيره

تخطط لجنة التخطيط بالنادى الاهلى التى يترأسها محسن صالح، لعقد جلسة مع ناصر ماهر لاعب الفريق من أجل مناقشة مصير مع النادى ومعرفة رأية فى الانتقال الى بيراميدز ضمن صفقة تبادلية بحث ينتقل اللاعب مقابل تعاقد الأهلى إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.





ويريد ناصر ماهر فى حسم مصيره بالأهلى، بعدما ابتعد عن المشاركة منذ عودته من الإصابة، وخروجه بشكل مستمر من حسابات موسيمانى، حيث يرغب فى تحديد موقفه بالبقاء حال الحصول على فرصة المشاركة أو الرحيل لأحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه.



