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الأهلي يجتمع بنجم الفريق لحسم مصيره

الخميس 10/يونيو/2021 - 05:05 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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تخطط لجنة التخطيط بالنادى الاهلى التى يترأسها محسن صالح، لعقد جلسة مع ناصر ماهر لاعب الفريق من أجل مناقشة مصير مع النادى ومعرفة رأية فى الانتقال الى بيراميدز ضمن صفقة تبادلية بحث ينتقل اللاعب مقابل تعاقد الأهلى إبراهيم عادل لاعب بيراميدز.

ويريد ناصر ماهر فى حسم مصيره بالأهلى، بعدما ابتعد عن المشاركة منذ عودته من الإصابة، وخروجه بشكل مستمر من حسابات موسيمانى، حيث يرغب فى تحديد موقفه بالبقاء حال الحصول على فرصة المشاركة أو الرحيل لأحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

ويوجد أكثر من نادٍ يهتم بالحصول على خدمات ناصر ماهر أبرزهم بيراميدز، وكذلك سموحة الذى ينتظر رد اللاعب للتفاوض مع الاهلى بخصوص إنتقاله .

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