موقف الأهلي من رحيل الشناوي

آكد جهاز الكرة بالنادي الأهلي، على عدم تلقي القلعة الحمراء أي عروض لحارس الفريق محمد الشناوي في الآونة الأخيرة.









وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي إن النادي الأهلي لم يصله أي عرض لضم الشناوي، لاسيما أنه لا توجد أي نية في التفريط في الحارس الفريق الذي يعد أهم العناصر بالتشكيلة.









ويوجد أي تفكير في رحيل الشناوي على الإطلاق، لآن وجود الشناوي يساعد على المنافسة في العديد من البطولات المختلفة وهو قائد الفريق وحارسه ورحيله صعبا جدا.









وذكرت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة تشير إلي أن الشناوي تلقى عروضا في الفترة الأخيرة في مقدمتها من النصر السعودي.









وجدد النادي الأهلي تعاقده مع الشناوي في يوليو العام الماضي لمدة 5 سنوات ليقطع الطريق أمام رحيله في ظل تألقه وارتباط اسمه ببعض الأندية الأوروبية وقتها.











