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موقف الأهلي من رحيل الشناوي
الخميس 10/يونيو/2021 - 05:36 ص
غدير أحمد
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آكد جهاز الكرة بالنادي الأهلي، على عدم تلقي القلعة الحمراء أي عروض لحارس الفريق محمد الشناوي في الآونة الأخيرة.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي إن النادي الأهلي لم يصله أي عرض لضم الشناوي، لاسيما أنه لا توجد أي نية في التفريط في الحارس الفريق الذي يعد أهم العناصر بالتشكيلة.
ويوجد أي تفكير في رحيل الشناوي على الإطلاق، لآن وجود الشناوي يساعد على المنافسة في العديد من البطولات المختلفة وهو قائد الفريق وحارسه ورحيله صعبا جدا.
وذكرت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة تشير إلي أن الشناوي تلقى عروضا في الفترة الأخيرة في مقدمتها من النصر السعودي.
وجدد النادي الأهلي تعاقده مع الشناوي في يوليو العام الماضي لمدة 5 سنوات ليقطع الطريق أمام رحيله في ظل تألقه وارتباط اسمه ببعض الأندية الأوروبية وقتها.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي والمقرر لها 19 من الشهر الجاري ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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