الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء، عن أنباء حول صفقة تبادلية بين النادي الأهلي المصري والنصر السعودي.









ويسعي النادي السعودي للظفر بخدمات حسين الشحات مقابل رحيل عبد الرازق حمد الله إلى القلعة الحمراء.









ووضع الخبر في محل جدل على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بين جماهير النصر وشكك الإعلامي السعودي سعيد يوسف في جدية المعلومات معتبراً أن حمد الله لايمكن الاستغناء عنه.









وعلى الجانب الآخر، أكد الإعلامي عدنان جستينه أن إدارة النصر تسعى إلى تسويق هداف الفريق عبد الرازق حمد الله بعد ضم فينست أبو بكر في الانتقالات الصيفية الحالية.









وفي الفترة الآخيرة، عاني حسين الشحات من انتقادات مستمره منذ قدومه من فريق العين بسبب عدم تقديم الأداء المنتظر.









وشارك الشحات مع النادي الأهلي في 26 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالها 10 أهداف (5 تمريرات حاسمة - 5 أهداف).







