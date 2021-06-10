Advertisements

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:06 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء، عن أنباء حول صفقة تبادلية بين النادي الأهلي المصري والنصر السعودي.


ويسعي النادي السعودي للظفر بخدمات حسين الشحات مقابل رحيل عبد الرازق حمد الله إلى القلعة الحمراء.


ووضع الخبر في محل جدل على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بين جماهير النصر وشكك الإعلامي السعودي سعيد يوسف في جدية المعلومات معتبراً أن حمد الله لايمكن الاستغناء عنه.


وعلى الجانب الآخر، أكد الإعلامي عدنان جستينه أن إدارة النصر تسعى إلى تسويق هداف الفريق عبد الرازق حمد الله بعد ضم فينست أبو بكر في الانتقالات الصيفية الحالية.


وفي الفترة الآخيرة، عاني حسين الشحات من انتقادات مستمره منذ قدومه من فريق العين بسبب عدم تقديم الأداء المنتظر.


وشارك الشحات مع  النادي الأهلي في 26 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالها 10 أهداف (5 تمريرات حاسمة - 5 أهداف).


وبينما استطاع عبد الرازق حمد الله في تسجيل 11 هدف خلال 15 مباراة لعبها في الدوري و4 أهداف من خلال 6 مشاركات في بطولة دوري أبطال آسيا.

أخبار تهمك

الموقف النهائي لرحيل نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. استشهاد وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

دبلوماسي سابق يكشف أسباب عدم استكمال إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة

منذ 35 دقيقة

برشلونة يحسم موقفه في ضم نجم الدوري الإيطالي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

04:49 ص

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»