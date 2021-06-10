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الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي
الخميس 10/يونيو/2021 - 06:06 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء، عن أنباء حول صفقة تبادلية بين النادي الأهلي المصري والنصر السعودي.
ويسعي النادي السعودي للظفر بخدمات حسين الشحات مقابل رحيل عبد الرازق حمد الله إلى القلعة الحمراء.
ووضع الخبر في محل جدل على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بين جماهير النصر وشكك الإعلامي السعودي سعيد يوسف في جدية المعلومات معتبراً أن حمد الله لايمكن الاستغناء عنه.
وعلى الجانب الآخر، أكد الإعلامي عدنان جستينه أن إدارة النصر تسعى إلى تسويق هداف الفريق عبد الرازق حمد الله بعد ضم فينست أبو بكر في الانتقالات الصيفية الحالية.
وفي الفترة الآخيرة، عاني حسين الشحات من انتقادات مستمره منذ قدومه من فريق العين بسبب عدم تقديم الأداء المنتظر.
وشارك الشحات مع النادي الأهلي في 26 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالها 10 أهداف (5 تمريرات حاسمة - 5 أهداف).
وبينما استطاع عبد الرازق حمد الله في تسجيل 11 هدف خلال 15 مباراة لعبها في الدوري و4 أهداف من خلال 6 مشاركات في بطولة دوري أبطال آسيا.
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