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الأهلي السعودي يخطط لضم نجم الزمالك

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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بدأ الأهلي السعودي مفاوضاته مع أحد نجوم دفاع الزمالك من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 
ويعتبرعرض أهلي جدة هو العرض الخليجي الثاني لمحمود حمدي الونش نجم دفاع الزمالك وذلك في ظل وجود اهتمام من جانب النصر السعودي بالفوز بخدماته في الموسم المقبل.
ومن المتوقع أن يحسم مصير محمود حمدي الونش من الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض في الفترة المقبلة.
يذكر أن محمود حمدي الونش يعتب من الأعمدة الأساسية في صفوف الزمالك ومنتخب مصر في الفترة الماضية.

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