خالد صبحي: فضلت الانتقال لسيراميكا كليوباترا عن هذا الإسماعيلي والمصري









أكد خالد صبحي، مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، أن خطوة انتقاله للفريق جيدة له خلال الفترة المقبلة.





وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شعرت من اليوم الأول أن منظومة سيراميكا كليوباترا ترغب في صنع حالة بالدوري".





وأكمل: "خطوة انتقالي لسيراميكا كليوباترا جيدة لي وشعرت وكأنني في بيتي".