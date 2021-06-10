ميلان يبدأ موسم الانتقالات بصفقتين من العيار الثقيل

بات نادي ميلان الإيطالي قريبًا من حسم صفقتين خلال الأيام المقبلة، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكشفت تقارير صحفية أن نادي ميلان أعاد فتح خطوط المفاوضات مع برشلونة من أجل التعاقد مع جونيور فيربو، خلال فترة الانتقالات الصيفية، الذي أصبح مهددًا بالرحيل بعدما فشل في إثبات ذاته خلال الموسمين الماضيين.





وأوضحت التقارير أنه من المتوقع أن ينهي ميلان اتفاقه مع ريال مدريد أيضًا، بشأن تجديد استعارة إبراهيم دياز مع خيار الشراء.



