Advertisements

ميلان يبدأ موسم الانتقالات بصفقتين من العيار الثقيل

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
بات نادي ميلان الإيطالي قريبًا من حسم صفقتين خلال الأيام المقبلة، في إطار فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي ميلان أعاد فتح خطوط المفاوضات مع برشلونة من أجل التعاقد مع جونيور فيربو، خلال فترة الانتقالات الصيفية، الذي أصبح مهددًا بالرحيل بعدما فشل في إثبات ذاته خلال الموسمين الماضيين.

وأوضحت التقارير أنه من المتوقع أن ينهي ميلان اتفاقه مع ريال مدريد أيضًا، بشأن تجديد استعارة إبراهيم دياز مع خيار الشراء.

جدير بالذكر أن دياز لعب مع ميلان، خلال الموسم المنقضي، وقدم مستويات جيدة، دفعت الروسونيري للتفكير في الإبقاء عليه.

أخبار تهمك

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف تشكيل الأهلي الأقرب أمام الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يحدد بديلين لحسم مستقبل ديمبيلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. استشهاد وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأطفال

منذ 11 دقائق
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

عاجل.. استشهاد وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

02:19 ص

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»