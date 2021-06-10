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بايرن ميونخ يوقف مفاوضاته لتمديد عقد كومان

الخميس 10/يونيو/2021 - 03:58 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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أوقف مسؤولو بايرن ميونخ الألماني مفاوضاتهم لتمديد عقد المهاجم الدولي الفرنسي كينجسلي كومان، نظرا لضعف فرص التوصل لاتفاق سريع، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام ألمانية.

مفاوضات بايرن ميونخ مع كومان

ومن المقرر أن ينتهي عقد الجناح الدولي الفرنسي كومان مع الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني في 2023، لذا يسعى النادي البافاري لزيادة مدة العقد.

ويُقدر راتب كومان الحالي مع نامي بايرن ميونخ الألماني بـ12 مليون يورو سنويا، حيث تحدثت تقارير صحفية ألمانية عن طلب وكيله رفعه إلى 20 مليونا وهو ما رفضته إدارة النادي البافاري.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني فقد خدمات مدافعه الدولي النمساوي ديفيد آلابا لصالح ريال مدريد الإسباني الذي حسم صفقة اللاعب بشكل مجاني.

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