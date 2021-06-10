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برشلونة يستهدف ضم مدافع ميلان الإيطالي

الخميس 10/يونيو/2021 - 04:58 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخطط خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني في مركز قلب الدفاع خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية بعدما تعاقد البارسا مع إريك جارسيا قادمًا من مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي يستهدف ضم أليسيو رومانيولي

تحدث تقرير صحفي إسباني مساء اليوم الثلاثاء عن خطة مسؤولي برشلونة التعاقد مع أليسيو رومانيولي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي.

من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أليسيو رومانيولي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل حيث يحق له التوقيع لأي ناد مجانا في يناير القادم.

وأوضحت الصحيفة أن رومانيولي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي ميلان يرفض كل محاولات مسؤولي النادي الإيطالي لتجديد عقده، وبالتالي أصبح رحيله عن سان سيرو في الميركاتو المقبل.

الجدير بالذكر أن مسؤولي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا نجحوا في حسم صفقة المدافع الدولي إيريك جارسيا من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مجانا.

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