موقف رونالدو من الرحيل عن يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية أمريكية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، تحدث إلى ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للفريق، عن مشروعه مع يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.





ووفقا لشبكة "ESPN" الأمريكية، فإن مستقبل رونالدو في تورينو لا يزال غير مؤكد، لكنه لا يتوقع أن يتخذ قرارًا نهائيًا قبل الانتهاء من يورو 2020.





وأوضح التقرير، أن الراتب الضخم الذي يتقاضاه رونالدو والبالغ 29 مليون يورو، يمثل أحد العقبات التي تهدد استمراره في تورينو، خاصة وأن يوفنتوس لا يستطيع دفع هذا الرقم في ظل الأزمة المالية الحالية.





وأضاف التقرير، أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، لا يزال يبحث عن أندية ترغب في شراء رونالدو هذا الصيف.





وأتم، بأن مينديز اتصل بأندية باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد للتعرف على مدى رغبتهم في ضم الأسطورة البرتغاليه كريستيانو رونالدو.



