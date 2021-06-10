Advertisements

موقف رونالدو من الرحيل عن يوفنتوس

الخميس 10/يونيو/2021 - 05:28 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
كشفت تقارير صحفية أمريكية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، تحدث إلى ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للفريق، عن مشروعه مع يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لشبكة "ESPN" الأمريكية، فإن مستقبل رونالدو في تورينو لا يزال غير مؤكد، لكنه لا يتوقع أن يتخذ قرارًا نهائيًا قبل الانتهاء من يورو 2020.

وأوضح التقرير، أن الراتب الضخم الذي يتقاضاه رونالدو والبالغ 29 مليون يورو، يمثل أحد العقبات التي تهدد استمراره في تورينو، خاصة وأن يوفنتوس لا يستطيع دفع هذا الرقم في ظل الأزمة المالية الحالية.

وأضاف التقرير، أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، لا يزال يبحث عن أندية ترغب في شراء رونالدو هذا الصيف.

وأتم، بأن مينديز اتصل بأندية باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد للتعرف على مدى رغبتهم في ضم الأسطورة البرتغاليه كريستيانو رونالدو.

ولعب ورونالدو تحت قيادة أليجري موسمًا واحدًا، قبل رحيل المدرب وعودته عقب موسمين تولى فيهما المسؤولية الثنائي ماوريسيو ساري وأندريا بيرلو.

أخبار تهمك

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأطفال

منذ ساعتين

عاجل.. استشهاد وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 18 ساعة

برشلونة يحدد بديلين لحسم مستقبل ديمبيلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستهدف ضم مدافع ميلان الإيطالي

منذ 37 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:49 ص

عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

10:30 م

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»