نجم إنتر ميلان مطلوب في الدوري الإنجليزي





ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة في ظل تطلع النيراتزوري للتخلص من بعض نجومه وذلك بسبب الضائقة المالية التي يمر بها.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا إلى أن تشيلسي قد يتفوق على باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يتفاوض على شراء حكيمي منذ عدة أيام.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأن باريس سان جيرمان قدم عرضًا تبلغ قيمته 60 مليون يورو لإبرام الصفقة بينما يتمسك إنتر ميلان بالحصول على 80 مليونًا.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن تشيلسي سيقدم 60 مليونًا للنادي الإيطالي بالإضافة إلى أحد اللاعبين إيمرسون بالميري أو أندرياس كريستنسن.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن إيمرسون تحديدًا من اللاعبين الذين كان يسعى أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر ميلان للتعاقد معهم في الصيف الحالي لتدعيم صفوف فريقه قبل رحيله عن النيراتزوري.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن عقد كريستنسن مع تشيلسي سينتهي عقب نهاية الموسم المقبل وأن دوره تراجع بشكل واضح في خطط الألماني توماس توخيل المدير الفني للبلوز.



