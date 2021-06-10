Advertisements

نجم إنتر ميلان مطلوب في الدوري الإنجليزي

الخميس 10/يونيو/2021 - 05:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
Advertisements

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة في ظل تطلع النيراتزوري للتخلص من بعض نجومه وذلك بسبب الضائقة المالية التي يمر بها.
وأشارت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا إلى أن تشيلسي قد يتفوق على باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يتفاوض على شراء حكيمي منذ عدة أيام.
وأفادت الشبكة الإيطالية بأن باريس سان جيرمان قدم عرضًا تبلغ قيمته 60 مليون يورو لإبرام الصفقة بينما يتمسك إنتر ميلان بالحصول على 80 مليونًا.
وأكدت الشبكة الإيطالية أن تشيلسي سيقدم 60 مليونًا للنادي الإيطالي بالإضافة إلى أحد اللاعبين إيمرسون بالميري أو أندرياس كريستنسن.
وأوضحت الشبكة الإيطالية أن إيمرسون تحديدًا من اللاعبين الذين كان يسعى أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر ميلان للتعاقد معهم في الصيف الحالي لتدعيم صفوف فريقه قبل رحيله عن النيراتزوري.
وألمحت الشبكة الإيطالية أن عقد كريستنسن مع تشيلسي سينتهي عقب نهاية الموسم المقبل وأن دوره تراجع بشكل واضح في خطط الألماني توماس توخيل المدير الفني للبلوز.

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

الموقف النهائي لرحيل نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

دبلوماسي سابق يكشف أسباب عدم استكمال إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة

منذ 36 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. استشهاد وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم موقفه في ضم نجم الدوري الإيطالي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ ساعة و 17 دقيقة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

04:49 ص

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»