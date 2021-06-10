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برشلونة يحسم موقفه في ضم نجم الدوري الإيطالي

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:09 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حسم موقفه في صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة انسحب من السباق على التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، حيث كان لاوتارو أحد المطلوبين لتعزيز خط هجوم الفريق الكتالوني في الصيف الماضي إلا أن الأزمة المالية التي يعاني منها البرسا حرمته من إتمام الصفقة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رغبة برشلونة في التعاقد مع النجم الأرجنتيني تجددت في الصيف الحالي بعد علمه بأن إنتر ميلان يرحب ببيعه لعلاج مشكلته المادية.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة انسحب من السباق بعد أن علم بالسعر الذي حدده إنتر ميلان لبيع النجم الأرجنتيني، حيث يرغب في الحصول على مبلغ 90 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه سيتعين على برشلونة بيع أحد نجومه الكبار إذا أراد حسم الصفقة لصالحه.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن موقف البرسا ينطبق على أتلتيكو مدريد المهتم أيضًا بالتعاقد مع لاوتارو لكنه لن يتمكن من ذلك إذا لم يبع أحد نجومه.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن لاوتارو ساهم بشكل كبير في تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم بعد غياب 11 عامًا كما شارك في 48 مباراة في جميع البطولات وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصنع 11 هدف آخرين.

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