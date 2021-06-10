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الموقف النهائي لرحيل نجم برشلونة

الخميس 10/يونيو/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة نهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة حريص على تجديد عقد ديمبلي واستمراره مع الفريق، خاصة بعدما بدأ ينسجم ويبتعد عن الإصابات خلال الموسم المنقضي.

وتابعت الصحيفة، أن إدارة برشلونة ستحاول عقد اجتماع مع وكيل ديمبلي الأسبوع المقبل، وتقديم عرض التجديد للاعب لمدة ثلاثة مواسم.

وأشارت الصحيفة، أن برشلونة ينوي اتخاذ تلك الخطوة، على الرغم من تواجد اللاعب في معسكر منتخب فرنسا، من أجل حسم هذا الملف مبكرًا.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة يخشى مرور الأيام والاقتراب من نهاية الميركاتو دون التوصل لاتفاق مع ديمبلي، وبالتالي بيعه بأي مقابل، لتجنب رحيله مجانًا في الصيف المقبل.

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