توتنهام يحدد سعر هاري كين









كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن السعر النهائي الذي حدده توتنهام، للسماح برحيل القائد هاري كين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، رغبة هاري كين في مغادرة توتنهام هذا الصيف.





وبحسب صحيفة "إكسبريس"، فإن دانييل ليفي رئيس توتنهام لن يفرط في خدمات هاري كين، بأقل من 150 مليون جنيه إسترليني.





وتابعت الصحيفة، أن ليفي يسعى لبقاء كين في توتنهام لموسم آخر على الأقل، إلا أن اللاعب نفسه يُصمم على الرحيل.





وأشارت الصحيفة، أن عقد هاري كين مع توتنهام يمتد لمدة 3 مواسم أخرى، وبالتالي فإن انتقاله إلى أي فريق آخر يحتاج إلى رقم مالي ضخم.





وأوضحت الصحيفة، أن ليفي سيبدأ في النظر إلى العروض التي تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه إسترليني أو أكثر.



