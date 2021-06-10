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آخر تطورات تجديد عقد سيرجو راموس مع ريال مدريد
الخميس 10/يونيو/2021 - 07:30 ص
غدير أحمد
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أفادت تقارير صحفية أسبانية، عن آخر مستجدات المتعلقة بشأن مستقبل سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، والذي ينتهي عقده بنهاية يونيو الجاري.
ولم يصل الفريق الملكي وراموس لاتفاق حول مسألة التجديد، حتى الآن، رغم تبقي أيام قليلة على انتهاء العقد.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس على استعداد للتراجع عن موقفه، وقبول العرض الأخير لريال مدريد بتجديد عقده لمدة موسم واحد".
واعترض راموس في وقت لأحق على تجديد عقده لموسم واحد، مع خصم 10% من راتبه، وهو ما جمد المفاوضات بين الطرفين.
وتنص سياسة نادي ريال مدريد على تجديد عقود اللاعبين، الذين يتجاوز عمرهم 30 عامًا، موسمًا تلو الآخر.
وأشارت الصحيفة إلي أن عن رغبة راموس في الاستمرار مع ريال مدريد، لكن هذا الأمر لن يحدث دون مكالمة، لم يقرر هو ولا فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، إجراءها بعد.
واختتمت:"أنه منذ المحادثة الشهيرة في إلتشي، لم تتقدم المفاوضات بين الطرفين، وهو ما جعل الأمر أكثر صعوبة".
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