آخر تطورات تجديد عقد سيرجو راموس مع ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية أسبانية، عن آخر مستجدات المتعلقة بشأن مستقبل سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، والذي ينتهي عقده بنهاية يونيو الجاري.





ولم يصل الفريق الملكي وراموس لاتفاق حول مسألة التجديد، حتى الآن، رغم تبقي أيام قليلة على انتهاء العقد.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس على استعداد للتراجع عن موقفه، وقبول العرض الأخير لريال مدريد بتجديد عقده لمدة موسم واحد".





واعترض راموس في وقت لأحق على تجديد عقده لموسم واحد، مع خصم 10% من راتبه، وهو ما جمد المفاوضات بين الطرفين.





وتنص سياسة نادي ريال مدريد على تجديد عقود اللاعبين، الذين يتجاوز عمرهم 30 عامًا، موسمًا تلو الآخر.





وأشارت الصحيفة إلي أن عن رغبة راموس في الاستمرار مع ريال مدريد، لكن هذا الأمر لن يحدث دون مكالمة، لم يقرر هو ولا فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، إجراءها بعد.



