كريم فهمى يحضر عرض فيلمه غدا فى إحدي صالات دور العرض









شارك الفنان كريم فهمى جمهوره ومحبيه، على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، حرصه على التواجد فى عرض فيلمه 'ديدو'، بأحد صالات دور العرض غداً.









وعلق قائلاً "إن شاء الله هحضر الفيلم مع أحلى جمهور، يارب الفيلم يعجبكم"، وتفاعل معه الجمهور وكانت من أبرز تعليقاتهم"الفيلم حلو اوي، الفيلم مميز".



