Advertisements

كريم فهمى يحضر عرض فيلمه غدا فى إحدي صالات دور العرض

الخميس 10/يونيو/2021 - 04:10 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements


شارك الفنان كريم فهمى جمهوره ومحبيه، على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، حرصه على التواجد فى عرض فيلمه 'ديدو'، بأحد صالات دور العرض غداً.


وعلق قائلاً "إن شاء الله هحضر الفيلم مع أحلى جمهور، يارب الفيلم يعجبكم"، وتفاعل معه الجمهور وكانت من أبرز تعليقاتهم"الفيلم حلو اوي، الفيلم مميز".

يذكر أن فيلم "ديدو"،  تدور فكرته حول مغامرة عقلة الأصبع، فى إطار كوميدي لايت، ويشاركه فى البطولة كلا من بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

أخبار تهمك

برشلونة يستهدف ضم مدافع ميلان الإيطالي

منذ 41 دقيقة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

منذ أقل من ساعة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. استشهاد وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحدد بديلين لحسم مستقبل ديمبيلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - موسيماني يُحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأطفال

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:49 ص

عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

10:30 م

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»