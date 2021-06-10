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كريم فهمى يحضر عرض فيلمه غدا فى إحدي صالات دور العرض
الخميس 10/يونيو/2021 - 04:10 ص
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان كريم فهمى جمهوره ومحبيه، على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، حرصه على التواجد فى عرض فيلمه 'ديدو'، بأحد صالات دور العرض غداً.
وعلق قائلاً "إن شاء الله هحضر الفيلم مع أحلى جمهور، يارب الفيلم يعجبكم"، وتفاعل معه الجمهور وكانت من أبرز تعليقاتهم"الفيلم حلو اوي، الفيلم مميز".
يذكر أن فيلم "ديدو"، تدور فكرته حول مغامرة عقلة الأصبع، فى إطار كوميدي لايت، ويشاركه فى البطولة كلا من بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.
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