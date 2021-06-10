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أبرز تصريحات الطفل محمد الفخراني لـ"الفجر الفني" بعد فقدانه حوالى 21 كيلو من وزنه

الخميس 10/يونيو/2021 - 04:35 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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استطاع الطفل محمد الفخراني، أن يتصدر التريند وذلك بعد ظهوره بجسم رشيق وفقدانه حوالى 21 كيلو من وزنه، وشارك محمد فى عدة أعمال فنية كانت من أبرزهم "لهفة، صاحب السعادة، وش تاني، كلب بلدي، كابتن مصر".

_أبرز تصريحات الطفل محمد الفخراني ل"الفجر الفني":

*اسمي محمد نصر وشهرتى محمد الفخرانى وعمري 15 سنة وشاركت فى عدة أعمال فنية من قبل مثل "سرايا عابدين، لهفة، صاحب السعادة".


*لا تربطنى صلة قرابة بالفنان الكبير يحيي الفخراني، وأتمني العمل معه ومقابلته.


*لم أتوقع أن أصبح تريند بعد فقدان وزني ورد فعل الجمهور أسعدني كثيرا

*من أكثر التعليقات التى قيلت لى مثل "عاش، برافو عليك، خسيت إزاي".

*المطربة ساندي دعمتني وأحب أن أقدم لها كل الشكر والتقدير.

*والدتي من شجعتني على خطوة التخسيس وهى دائما الدافع الأول لى فى كل شيء سواء تمثيل أو ممارسة كرة القدم أو مذاكرة.


*لم أتابع مع دكتور تخسيس، واعتمدت على أنظمة مختلفة وممارسة كرة القدم. 

*لم أقم بعملية تكميم المعدة أو استخدام أدوية  كما يقال عنى.

*حدثت لى بعض المضايقات فى الصغر بسبب زيادة وزني.

*من أكثر الفنانين الذين أحبهم "أحمد عز، تامر حسني"، وأتمني العمل معاهم.

*أحب سماع المهرجانات الشعبية وتعتبر أغنية "بنت الجيران" من الأغاني المفضلة لدي.

* أشجع النادي الأهلى وهواياتى كرة القدم والسباحة.

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