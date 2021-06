وفاة والد النجمة الأمريكية پليك ليفلي

أفادت بعض مواقع الأخبار الكبرى في أمريكا وفاى والد النجمة باليك ليفلي، بعد إصابته بمضاعفات في عضلة القلب، عن عمر يناهز ال 74 عام.





تفاصيل وفاة والد بليك ليفلي





إرني ليلفي والد بليك ليفلي هو ممثل شهير بدأ مسيرته عام 1975، وقدم على مدار مشواره عدد من الأفلام والبرامج التلفزيونية ولعب دورا كبيرا في دخول ابنته هوليوود حتى أصبحت من أشهر الممثلات.









كشفت عائلة بليك ليفلي عن وفاة والدها يوم الخميس 3 يونيو في لوس أنجلوس، وكان يعمل مؤخرا مدربا في مجال التمثيل مثل زوجته إيلين.









شارك إرني ليفلي مع ابنته في أول أفلامها عام 2005 وهو The Sisterhood of the Traveling Pants.