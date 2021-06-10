Advertisements

وفاة والد النجمة الأمريكية پليك ليفلي

الخميس 10/يونيو/2021 - 05:47 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
أفادت بعض مواقع الأخبار الكبرى في أمريكا وفاى والد النجمة باليك ليفلي، بعد إصابته بمضاعفات في عضلة القلب، عن عمر يناهز ال 74 عام.
 

تفاصيل وفاة والد بليك ليفلي 
 

إرني ليلفي والد بليك ليفلي هو ممثل شهير بدأ مسيرته عام 1975، وقدم على مدار مشواره عدد من الأفلام والبرامج التلفزيونية ولعب دورا كبيرا في دخول ابنته هوليوود حتى أصبحت من أشهر الممثلات.

 

كشفت عائلة بليك ليفلي عن وفاة والدها يوم الخميس 3 يونيو في لوس أنجلوس، وكان يعمل مؤخرا مدربا في مجال التمثيل مثل زوجته إيلين. 

 

شارك إرني ليفلي مع ابنته في أول أفلامها عام 2005 وهو The Sisterhood of the Traveling Pants.

 

توفي إرني ليفلي وهو في المستشفى محاطا بزوجته وأبنائه الخمسة، بليك وإريك، والثلاثة الآخرين أبناء زوجته الذي تبناهم وتولى رعايتهم منذ طفولتهم.

أخبار تهمك

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 20 ساعة

دبلوماسي سابق يكشف أسباب عدم استكمال إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. استشهاد وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحسم موقفه في ضم نجم الدوري الإيطالي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

الموقف النهائي لرحيل نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

04:49 ص

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»