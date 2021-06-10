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عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

الخميس 10/يونيو/2021 - 04:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة الغد الفضائية، في خبر عاجل، بمقتل ضابط من قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

كما أفادت بوقوع اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنين بالضفة الغربية.

وقالت القناة إن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث.

يذكر أن مصر استطاعت في وقت سابق الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لوقف إطلاق النار بعد تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، كما أعلنت عن مبادرة لإعادة إعمار القطاع بحوالي 500 مليون دولار.

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