عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

أفادت قناة الغد الفضائية، في خبر عاجل، بمقتل ضابط من قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.





كما أفادت بوقوع اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنين بالضفة الغربية.





وقالت القناة إن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث.



