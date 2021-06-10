إعلان جوائز النقابة العامة لاتحاد الكتاب للعام 2021- 2022









تعلن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر والناقد الدكتور علاء عبد الهادى، فتح باب الترشح لجوائز الاتحاد والجوائز الخاصة التي يشرف عليها الاتحاد :

أولأ: ثلاث جوائز تميز قيمة كل منها 20 ألف جنيه، على النحو الآتي:

1 ــ جائزة التميز في الشعر.

2 ـــ جائزة التميز في القصة والرواية.

3 ـــ جائزة التميز في النقد.

وتمنح كل جائزة بناء على حيثيات وأسباب، ويكون الحاصل عليها أو المتقدم إليها واحداَ من الرواد، ومن ذوي الأسماء البارزة فى مجاله الإبداعي، ومن المؤثرين فى الأجيال اللاحقة له فى حقله الأدبي. على ألا يكون عضوًا من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، أو إحدى النقابات الفرعية .

ثانياً : ست جوائز سنوية في ثلاثة مجالات أدبية مختلفة قيمة كل منها 10000 جنيه على النحو الآتي:

1ـــ جائزة شعر الفصحى.

2ــ جائزة شعر العامية.

3ــ جائزة النقد الاًدبي .

4ــ جائزة الرواية .

5ـــ جائزة الترجمة .

6ـــ جائزة أدب الاًطفال ( الأعمال المسرحية )

ثالثاً : سبع جوائز خاصة على النحو الاتي:

1ــ جائزة د. عبد الغفار مكاوي فى القصة، وقيمتها 1500 جنيه.

2ــ جائزة د. حسن البنداري فى القصة القصيرة، وقيمتها 5000 جنيه.

3 ــ جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي للشباب، وقيمتها 5000 جنيه.

4ــ جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد في مجالات الأدب، وقيمتها 5000 جنيه.

5ـــ جائزة يوسف أبو رية في القصة والرواية، وقيمتها 5000 جنيه.













6_ جائزة نوال مهني للشعر الفصيح (العمودي والتفعيلي) وقيمتها10000جنيه(عشرة ألاف جنيه)

7_ جائزة أحمد فضل شبلول للشعر المكتوب للأطفال (باللغة العربية الفصحى)، وقيمتها 3000 جنيه.

رابعاً : تتشكل لجنة لكل جائزة من ثلاثة أعضاء محكمين من أعضاء الاتحاد، ترسل إليهم الأعمال كافة، ويراعى فى تشكيل كل لجنة أن تضم ممثلين لأجيال مختلفة ومذاهب جمالية متباينة ويتم اختيار المحكمين من كشف المحكمين المعتمد.

خامساً : يشترط في الأعمال المتقدمة الشروط الآتية:

1ــ يفتح باب التقدم من 2 مايو حتى 30 يونية 2021 بمقر النقابة بالزمالك.

2ــ أن يكون مؤلف العمل عضوًا عاملاً من أعضاء اتحاد كتاب مصر ومسددًا اشتراكه السنوى.

3ــ أن يكون العمل حديثاَ لم يمر على طبعته الأولى أكثر من خمس سنوات وقت التقدم .

4ـــ ألا يكون العمل قد حصل على أي جائزة من قبل.

5ــ أن يكون العمل منشورًا فى دار نشر معروفة، وله رقم إيداع.

6ــ ألا يكون العمل المتقدم لنيل الجائزة رسالة علمية.

7ــ أن يتقدم صاحب العمل بنفسه إلى الجائزة مقابل رسم 200 جنيه.

8ــ قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها قانوناً.

9ـــ لا يجوز لمن فاز من قبل التقدم مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات .

10 - فيما يرتبط بجائزة الترجمة يشترط :

أ _ أن يكون العمل المترجم عن اللغة الأصلية .

ب _ ألا يكون قد سبق ترجمته من قبل .

ج _ أن يحضر المتقدم العملين الأصلي أو صورة منه والمترجم .





د. علاء عبد الهادى



