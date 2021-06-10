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نقابة الممثلين تنفي وفاة الفنان طلعت الشريف
الخميس 10/يونيو/2021 - 06:13 ص
الفجر الفني
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نفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الفنان طلعت الشريف، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.
وأكد منير مكرم، في بيانٍ صحفي، أن طلعت الشريف يتمتع بصحة جيدة، بينما تُوفي والده عصر أمس الأربعاء، مطالبا الجمهور بضرورة تحري الدقة وعدم المساهمة في نشر تلك الشائعات مراعاة للفنان نفسه ومُحبيه.
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