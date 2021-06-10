بالصور.. "الوصايا السبع" يبهر جمهور مسرح الجنوب بأسيوط





لمدة ساعة كاملة التف خلالها الجمهور لمتابعة العرض المسرحي "ملهاة الوصايا السبع" الذي أقيم منذ أمس بقصر ثقافة أسيوط، فالعمل قدم رائعة الكاتب محمد أمين راضي بشكل مميز وأداء أبهر الحضور، وذلك ضمن عروض المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة فى دورته الخامسة المقامة حالياً بأسيوط، خلال الفترة من 7 : 11 يونيو، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ، مؤسسة مصر الخير، جامعة أسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية.

عرض "ملهاة الوصايا السبع" لفرقة شظايا، تأليف محمد شعبان و نور الدين عبدالله، وإخراج نور عفيفي، وهو يتناول حكاية شعبية من الموروث الشعبي و معالجة جديدة مستوحاة من رائعة الكاتب محمد أمين راضي "السبع وصايا" وفيها نرى جحود الأبناء لابوهم ورغبتهم فقط في الميراث ولو بأي طريقة، ويفطن الأب لذلك فيراوغهم لوصايا تمنحهم مايريدون ويدبر لإخفاء جثته َ وذلك بمساعدة صديقته ومساعده ويهرب الأبناء خوفا من المسائلة القانونية ثم تنتهي الأحداث بمفاجأة كبيرة.