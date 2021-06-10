عاجل.. بايدن يلغي قرار ترامب بشأن "تيك توك" و"وي تشات"

ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر التنفيذي الذي كان قد أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب، بحظر تطبيقي "تيك توك"، و"وي تشات" الصينيين في الولايات المتحدة.



