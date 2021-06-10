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عاجل.. بايدن يلغي قرار ترامب بشأن "تيك توك" و"وي تشات"

الخميس 10/يونيو/2021 - 07:22 ص
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر التنفيذي الذي كان قد أصدره الرئيس السابق دونالد ترامب، بحظر تطبيقي "تيك توك"، و"وي تشات" الصينيين في الولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، شن حربا اقتصادية شديدة مع الصين، ووقع أمرًا تنفيذيًا يمنع أي تعاملات مالية مع مالكي برنامج "تيك توك"، ووقع أيضَا أمرًا تنفيذيًا يمنع أي تعاملات مالية مع مالكي تطبيق "وي تشات".

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وي تشات تيك توك ترامب بايدن

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