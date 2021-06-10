سفارة فلسطين تشكر النقابات الفنية وجموع الفنانين والمثقفين المصريين لمواقفهم الداعمة

وجهت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة الشكر والتقدير باسم الشعب الفلسطيني لجموع الفنانين المصريين والمثقفين والشخصيات العامة ، والنقابات الفنية والمهنية كافة ممثلة برئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ، و نقيب المهن السينمائية مسعد فودة، ، لموقفهم الوطني المشرف والمناصر للقضية الفلسطينية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة كل في مكانه ومنصبه سواء عبر قلمه أو شاشته أو صوته .





وأوضحت السفارة أن كل صوت حر من فناني مصر وصل ببصمته إلى ضمائر أحرار العالم بمناصرته عدالة القضية الفلسطينية، وسطر موقفا وطنيا امتدادًا لدور المثقفين والفنانين المصريين الذين تواجدوا مع الثورة الفلسطينية في محطاتها الصعبة في بيروت والجزائر واليمن وحتى الوصول إلى أرض الوطن، وتوّجت تلك المواقف التاريخية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الذود عن أرضه في حي الشيخ جراح والقدس والضفة الغربية ونبذ العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

وأوضحت السفارة أن فناني مصر أنتجوا وساهموا في توزيع أغان وأفلام تدعم صمود الفلسطينيين وتستنهض الضمائر للاصطفاف مع قيم العدالة والحرية في فلسطين وتسلط الضوء على محاولات الاحتلال اقتلاع الفلسطيني من أرضه وفرض واقع جديد، كما ساهموا عبر منابرهم الإعلامية المختلفة في نشر وترسيخ الرواية الفلسطينية.



