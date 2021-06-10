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تعرف على موعد مباراة إيطاليا الأولى في كأس أمم أوروبا

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد عشاق كرة القدم لبداية بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث ستبدأ المسابقة في 11 يونيو المقبل، وستقام هذه النسخة في 12 دولة.

ويواجه منتخب إيطاليا مع نظيره تركيا، يوم الجمعة 11 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في افتتاحية البطولة.

وتقام البطولة في 12 مدينة كالتالي :-

أمستردام (هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو (إسبانيا)، بوخارست (رومانيا)، بودابست (المجر)، كوبنهاغن (الدنمارك)، دبلن (إيرلندا)، غلاسكو (اسكتلندا)، ميونخ (ألمانيا)، بطرسبورغ (روسيا)، إضافة إلى العاصمتين، الإيطالية روما التي من المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية، والإنجليزية لندن التي من المقرر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

وحدد الاتحاد الأوروبي الموعد النهائي لتقديم القوائم الخاصة بالفرق، وسيكون في الأول من شهر يونيو، زقرر الاتحاد الأوروبي السماح للفرق بضم 26 لاعبًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا.

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