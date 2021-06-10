النصر السعودي يخطط لضم نجم الزمالك

بدأ النصر السعودي التفاوض مع أحد نجوم دفاع الزمالك من أجل الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب النصر في ضم محمود حمدي الونش نجم دفاع الزمالك وذلك لتدعيم دفاعاته في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يحسم مصير محمود حمدي الونش من الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض في الفترة المقبلة.

يذكر أن محمود حمدي الونش يعتب من الأعمدة الأساسية في صفوف الزمالك ومنتخب مصر في الفترة الماضية.