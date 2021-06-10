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مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

الخميس 10/يونيو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجر الإعلامى مدحت شلبى، مفاجأة مدوية، بعدما كشف عن أن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك حسم مصيره منذ فبراير الماضي.


وأكد شلبي في تصريحات نقلا عن إبراهيم عبد الله عضو الزمالك السابق، أن فرجانى ساسى كان قد وقع لأحد الأندية القطرية فى فبراير الماضى.

 

وأضاف، خلال تقديه برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت 2"، أن فرجانى ساسى وضع شرطًا جزائيا فى العقد قيمته مليون دولار كان سيدفعها للنادى القطرى الذى يعتقد أنه الدحيل، إذا نجح فى تفاوضه مع الزمالك.

 

وأكد أن أول تفاوض للزمالك مع ساسى كان من خلال أيمن يونس والمستشار عماد عبد العزيز وطلب اللاعب مليونين و850 ألف يورو، وبعد ذلك طلب مهند عون وكيل اللاعب مليون و200 ألف يورو مقدمًا وت الاتفاق على كافة التفاصيل والبنود فى العقد الجديد بشرك أن يتم ذلك بعد حصول اللاعب على مستحقاته القديمة.

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