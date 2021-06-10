مفاجأة.. 10 نجوم في ريال مدريد هددوا بالرحيل حال التعاقد مع كونتي

فجر تقرير صحفي إنجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول عدم تعاقد النادي مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان.









وذكرت صحيفة " التايمز" البريطانية، أن هناك 10 لاعبين من ريال مدريد، رفضوا فكرة قدوم كونتي، من أجل تولي تدريب الفريق.









وأوضحت الصحيفة أن 10 لاعبين من ريال مدريد، تواصلوا مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، وهددوه بالرحيل عن الفريق، حال التعاقد مع كونتي.









وكانت عدة تقارير قد أكدت بأن كونتي كان ضمن خيارات ريال مدريد لتعويض زيدان، ولكن اسلوب المدرب لا يتناسب أبداً مع غرفة ملابس بحجم ريال مدريد.







