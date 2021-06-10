معاكسة فتاة أم فرض إتاوة| ماذا حدث في كفر طهرمس؟.. وأهل القتيل يطالبون بالقصاص

منشورا تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، آثار إهتمام متداوليه لما تضمنه بمقتل شاب على يد شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، لرفضه دفع اتاوة، مطالبين بالقصاص العادل.





تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، كشفت عن ملابسات الجريمة.





اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور مفاده إشارة من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بمنطقة مساكن كفرطهرمس، نطاق القسم.





بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبيها.





تحريات المقدم محمد طبلية رئيس مباحث القسم، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين "صابر.س." وشهرته "إبراهيم أباظة" وشقيقه "عبد العزيز" وشهرته "سيف أباظة" وطرف ثاني "فتحي.س.أ" ثلاثيني العمر، بسبب معاكسة فتاة بالمنطقة سكنهم.





تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب بـ" أسلحة بيضاء"، ما أسفر عن مقتل الشاب الثلاثيني إثر طعنة نافذة بالجسم وإصابة أحد الشقيقين بجروح متفرقة.





عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية برئاسة المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، والرائد أحمد مندور، والنقيب أحمد عبد الكريم معاون مباحث القسم من ضبط أحد المتهمين "المصاب" والسلاح المستخدم في الجريمة، بعد تمكن الآخر من الهرب.





من جانبهم، أشارت أسرة المجني عليه إلى أن سبب المشاجرة رفض شقيقه "صاحب محل بويات" دفع إتاوة للمتهمين فترصد الشقيقان للضحية وقتلاه، مطالبين بالقصاص العادل.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





هذا وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها لضبط المتهم الهارب.