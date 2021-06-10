أحمد حلمى يجسد «نجيب محفوظ» فى السينما





يبدو أن عام ٢٠٢١ سيكون عاما لنشاط الفنان أحمد حلمى، حيث يعود فى موسم عيد الأضحى المقبل بفيلم سينمائى جديد من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، واختار الفنانة روبى لتكون البطلة أمامه وما زال المخرج يواصل التحضيرات الخاصة بالعمل وترشيح باقى الأبطال. ومن جهة أخرى يواصل السيناريست عبدالرحيم كمال حاليا التحضير وكتابة الحلقات الأولى من مسلسل أحمد حلمى، الذى يخوض به تجربة الدراما لأول مرة فى مشواره الفنى، ويقدم من خلاله شخصية الأديب العالمى الكبير نجيب محفوظ، ومن المقرر تصويره فور الانتهاء من كتابة الحلقات واختيار فريق العمل، مؤكدا أن هذا العمل بمثابة حلم قديم من سنوات يسعى فيه، وبالفعل بدأ فى خطوات مهمة لإتمامه المسلسل سيحمل اسم «النجيب».



