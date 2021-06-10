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ريجيم قاسٍ لداليا البحيرى بسبب «أبو العربى»

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:36 ص
بوابة الفجر
العدد الورقي
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تخضع الفنانة داليا البحيرى لنظام رجيم قاسٍ، وهو ما طلبته منها الستايليست الخاصة بمسرحية «أبو العربى» والتى تشارك داليا فى بطولتها بجانب الفنان هانى رمزى وتعرض خلال هذه الفترة، جاء ذلك بعد اكتساب داليا وزناً أكثر من وزنها على مدار العام الماضى، وهو ما لا يتناسب مع شكلها على المسرح خلال هذه الفترة، خاصةً أن الجمهور لاحظ ذلك وعلق عليه، وتقوم داليا حالياً باتباع هذا النظام تزامناً مع عرض المسرحية هذا بالإضافة إلى أن المجهود الذى تبذله ساعدها فى خسارة بعض الكيلوهات من وزنها، وأكد مصدر مقرب من داليا البحيرى أنها تريد خسارة ١٠ كيلوهات من وزنها الأصلى، ويشارك فى مسرحية «أبو العربى» كل من: هانى رمزى وداليا البحيرى ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز.

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