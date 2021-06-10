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«كورونا» يعطل «كازبلانكا ٢» لأمير كرارة

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:37 ص
بوابة الفجر
عبد الله الصاوى
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إصابة زوجة وابنة المؤلف هشام هلال بفيروس كورونا تسببت فى تعطيل كتابة أحداث الجزء الثانى لفيلم «كازبلانكا» والذى يقوم ببطولته أمير كرارة، حيث كان الأخير يقوم بجلسات عمل مع صناع الفيلم من أجل تصويره قريبا.

وكان كرارة قد قرر أن يغير فريق العمل الذى ظهر معه خلال الجزء الأول، فلن تشاركه غادة عادل أو لبلبة فى البطولة حيث انتهت الشخصيات التى قدمتها كل منهما فى الجزء الأول، بينما تستكمل نيللى كريم دورها الذى بدأته كضيف شرف، لكنها فى الجزء الثانى تقف كبطلة أمام كرارة، وقد علمنا بأن كرارة تحدث إلى المؤلف هشام هلال والمخرج بيتر ميمى وأبدى رغبته فى تصوير الفيلم بعد عيد الفطر بفترة بسيطة وذلك لرغبته فى العودة للمنافسة سينمائيا.

ويبدأ تصوير الفيلم من حيث انتهى جزؤه الأول، حيث يسافر أبطال العمل إلى مدينة برشلونة فى إسبانيا، وذلك من خلال عبارة من دولة المغرب، وتبدأ أحداث الجزء الثانى من هناك، وبدأ بالفعل أميرة كرارة التجهيز للبدء فى تصويره، ومن المقرر أن يبدأعقد جلسات عمل مكثفة خلال الأيام القليلة مع الفنانين، عمرو عبد الجليل ونيللى كريم وباقى الفنانين المشاركين فى العمل، إضافة إلى مؤلفه ومخرجه، وذلك للاستقرار على كافة التفاصيل

العمل شارك فى إنتاج جزءه الأول من خلال ٣ شركات إنتاجية وهى، «سينرجى» والمنتج يوسف الطاهر والمنتج وليد منصور، سيتم إنتاج الجزء الثانى دون مشاركة الأخير..

الجدير بالذكر أن الجزء الأول شارك فى بطولته كل من غادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوى، وأحمد داش، والنجم التركى هاليت أرغنش، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف بالعمل أبرزهم، مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، واستطاع أن يحقق إيرادات تصل إلى ٨٠ مليون جنيه.

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