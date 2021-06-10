أمينة خليل: المقارنة بينى وبين منى زكى شرف كبير

زيزى تشبهنى فقط فى «ستايل» ملابسى





لا أسير على نظام غذائى وأحب كثيرا تناول الشيكولاتة





أمينة خليل موهبة فنية متميزة، صعدت سلم النجاح بهدوء وثقة لها طابع خاص وشخصية قوية وخلفية ثقافية فى مجالات عديدة ومتنوعة.. تألقت فى العديد من أدوارها، وآخرها مسلسل «خلى بالك من زيزى» وكان لنا هذا الحوار معها:





ما الذى جعلك متحمسة لتقديم مسلسل «خلى بالك من زيزى»؟





- القصة أثارت إعجابى والأهم كانت العلاقة بين زيزى وأهلها وأصدقائها.





رأينا أمينة خليل فى أوقات كثيرة بدون ميك آب، هل أنك تحبذين ذلك؟





- الدور الذى أقدمه هو ما يفرض على عمل ميك آب أم لا، الدور هو ما يجبر الممثل أن يظهر بشكل معين.





ما التشابه بين أمينة خليل وزيزى؟





- التشابه بينى وبين زيزى فى اختيار الملابس فقط لكن لا يوجد أى شبه بين الشخصيتين.





كيف كان ردود أفعال الحالات المصابة بنفس مرض زيزى بعد رؤيتهم للمسلسل؟





- كان هناك شعور إيجابى من ناحيتهم، كما أن المسلسل منحهم فرصة للتعايش مع مشاكلهم ومحاولة العلاج من هذا المرض دون أن يكون هناك آثار سلبية نفسية عليهم.





ما أكثر شىء تحبينه فى شخصية زيزى؟





- رغبتها فى الحب وإقبالها على الحياة رغم كل الأوجاع والمأساة التى عاشتها فى حياتها.





كيف رأيتِ علاقة الأم بابنتها من وجهة نظرك فى النماذج الموجودة حولك؟





- من النقاط التى أشرت إليها منذ مسلسل «ليه لأ» وكذلك فى مسلسل «خلى بالك من زيزى»، والعلاقة الإنسانية بين البنت وأمها من أهم العلاقات الموجودة فى حياة أى بنت ولو هذه العلاقة صالحة فإنها تؤثر على البنت بالإيجاب، والعلاقة بين البنت والأم تؤسس وتؤثر كثيرا فى شخصية البنت.





ما أكثر المشاهد التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى؟





- مشهد مواجهة هشام وزيزى فى الشارع من أكثر المشاهد التى لاقت متابعة وشعبية كبيرة.





حدثينى عن التعاون بينك وبين محمد ممدوح؟





- ممدوح مثل أخى ونحن نحب العمل والتعاون معا فى الكثير من الأعمال.





ما رأيك فى المقارنة مع منى زكى على السوشيال ميديا؟





- مجرد وضع اسمى إلى جانب اسمها هذا شرف لى طبعا فمنى زكى من النجمات الموهوبة الذكية فأكيد أمر يسعدنى للغاية لاختيارى بجانب اسمها.





هل اعتذرتٍ عن العمل فى الجزء الثانى من مسلسل «ليه لأ»؟





- لا لم اعتذر لكن الموسم الجديد سيكون بطولة نجمة أخرى وهى منة شلبى، كما أننى أردت خوض تجربة جديدة وتقديم شخصية جديدة.





ما القضية التى تريدى أن تقدميها فى العمل القادم؟





- لا أفكر بهذه الطريقة، أرغب فقط فى تقديم القصة التى تثير إعجابى سواء كانت هادفة أم لا.





كيف تهتمين بعناية بشرتك؟





- أقوم بغسل وجهى جيدا فى الصباح وفى المساء أيضا بالإضافة إلى شرب الكثير من الماء.





هل تهتمين بوزنك؟





لا بالعكس أنا آكل كثيرا خاصة الشيكولاتة ولا أضع نظاماً غذائياً محدداً خاصة فى أيام التصوير.



