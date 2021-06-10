مقتل 3 شبان فلسطينيين وإصابة رابع برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، مقتل 3 شبان فلسطينيين وإصابة رابع بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.