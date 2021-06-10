منافسة درامية «أونلاين» بين منة شلبى وروبى وسيرين





موسم درامى جديد يجمع عدداً من نجوم ونجمات الدراما العربية، لكن عبر المنصات الإلكترونية بدراما قصيرة لا تتجاوز الـ ١٥ حلقة.





تأتى مشاركة منة شلبى فى المقدمة حيث تخوض تجربة قصيرة للمرة الثانية بعد نجاحها بتجربة «كل أسبوع يوم جمعة»، أمام آسر ياسين وحققت نجاحا واسعا وقت عرضها.





وتستعد منة لعرض الموسم الثانى من مسلسل «ليه لأ»، وتجسد من خلاله شخصية طبيبة تدعى ندى فتاة غير متزوجة تضعها الظروف فى طريق طفل يتيم من داخل إحدى دور الأيتام فتقرر أن تتبناه بعد تعلقها به تعلقاً شديداً، لكنها تواجه رفضاً من عائلتها والمحيطين بها فتقرر مواجهتم بكل ما أوتيت من قوة، والمسلسل تحت إشراف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وفراس سعيد ودنيا ماهر.





كما تنتظر روبى تحديد الموعد النهائى لعرض تجربتها الدرامية الأولى بالدراما القصيرة بمسلسل «شقة ٦» وتخوض من خلاله أول بطولة درامية مطلقة لها وكان من المقرر عرضه بالموسم الرمضانى الماضى خلال ١٥ حلقة درامية فقط لكن تم تأجيله لموسم خارج رمضان.





تجسد روبى من خلال المسلسل شخصية صحفية حوادث تحاول البحث عن حل للغز شقة «٦» التى تعيش بها، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار الإثارة والتشويق والرعب ويشارك فى بطولته صلاح عبدالله وأحمد حاتم ورحاب الجمل.





وللدراما اللبنانية تواجد فى نفس الموسم حيث تشارك سيرين عبد النور بتجربتها الدرامية الثانية عبر شاشة المنصات بمسلسل «دور العمر» الذى أكدت أنها ستقدم فيه دور شخصية شريرة تضعها الظروف لتغير مسار حياتها رغما عنها وأكدت أنها وافقت على هذا الدور الذى تعتبره دور عمرها بناء على طلب جمهورها فى تقديمها لشخصية شريرة فى أى من أعمالها القادمة.





والمسلسل يعتبر أول تجربة درامية للمخرج سعيد الماروق الذى أوشك على الانتهاء من تصوير كافة مشاهده وستدور أحداث العمل فى ١٠ حلقات درامية فقط ومن المقرر أن يستمر لأكثر من موسم.





أما نادين نسيب نجيم فتخوض أول تجربة درامية لها عبر المنصات وبالدراما القصيرة بمسلسلها «صالون زهرة» الذى أكدت أنها أجلته لما يقرب من ٤ سنوات، وتجسد من خلاله شخصية فتاة تعمل بأحد صالونات التجميل الشعبية وترتبط بقصة حب صعبة مع معتصم النهار الذى يشاركها بطولة المسلسل للمرة الثانية بعد نجاحهما سويا فى مسلسل «خمسة ونص» قبل عامين.وتدور أحداث المسلسل فى ١٥ حلقة درامية ومن المقرر عرضه خلال الفترة القادمة.



