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سر الخلاف الذى أنهى خطوبة سامح عبد العزيز بنانسى صلاح

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:42 ص
بوابة الفجر
العدد الورقي
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المنتج جمال العدل ورط المخرج سامح عبد العزيز مع خطيبته السابقة الفنانة الشابة نانسى صلاح، حيث رفض ترشيحه لها لتجسيد أحد الأدوار فى مسلسل «حرب أهلية» التى نافست به الفنانة يسرا فى الماراثون الرمضانى الماضى، وتسبب هذا الأمر لأزمة بين سامح وبين نانسى لأنها ظنت أنه رفض وجودها فى المسلسل، ولم تعلم أن المنتج جمال العدل هو السبب.

تدهورت علاقة سامح بنانسى الفترة الأخيرة، حتى أعلن تم فسخ الخطوبة، التى لم يمر عليها سوى أشهر قليلة، بعدما أعلنا عنها بشكل رسمى خلال الاحتفال بعيد الحب، وكانا يستعدان لزواجهما خلال شهر أبريل، لكن علاقتهما لم تستمر.

يذكر أن سامح عبدالعزيز نافس فى السباق الرمضانى بمسلسله «حرب أهلية»، التى قامت ببطولته الفنانة يسرا، كما شاركت الفنانة نانسى صلاح فى السيزون من خلال مسلسل «بنت السلطان»، التى قامت ببطولته الفنانة روجينا.

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