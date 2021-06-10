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محمد رمضان وسعد لمجرد.. صداقة تحولت لعداء

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:43 ص
بوابة الفجر
العدد الورقي
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عاد خلاف كل من محمد رمضان والمغربى سعد لمجرد للواجهة من جديد بعدما حذف موقع «يوتيوب» أغنية «إنساى» بشكل مفاجئ، وهى الأغنية التى تخطت الـ300 مليون مشاهدة، وقد علمنا بأن رمضان رفض دفع المبالغ المتوجبة عليه لمجرد من بنود التعاقد الموقع بين الطرفين والذى يقضى بمنح المطرب المغربى نسبة من الأرباح.

وقد حاول لمجرد التواصل مع إدارة أعمال رمضان والذى رفض إعطاءه نسبة من الأرباح

لكونه منتج الأغنية والاتفاق على أن يتم عرضها على قناته على اليوتيوب، فتقدم سعد لمجرد بتقديم طلب لحذف الأغنية من اليوتيوب.

الجدير بالذكر أنه سبق وحذف موقع يوتيوب الأغنية سنة 2019، قبل أن يعيدها، وكان السبب وقتها هو ادعاء شركة أجنبية ملكيتها لحقوق الملكية الفكرية للأغنية، حسب تصريح لمخرج الفيديو كليب حسام الحسينى علما بأن أغنية «إنساى» من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغنى سعد باللهجة المغربية، فيما يغنى رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسينى.

وبطريقته المعهودة رد محمد رمضان بطريقة غير مباشرة على الفنان المغربى سعد لمجرد من خلال تغريدة شاركها على حسابه الرسمى فى تويتر يعلن عن أغنيته الجديدة «المكسب بتاعنا»، ثانى أغانى الصيف وثانى تعاون مصرى مغربى لى مع العالمى ريدوان بعد تعاونى مع المعلم سعد لمجرد، وهو ما جعل لمجرد يرد بالطريقة ذاتها حيث احتفل فى مجموعة صور نشرها على «إنستجرام» بمناسبة اقترابه من مليار مشاهدة لكليب «أنت معلم» ليكون الأول عربيا فى نسبة المشاهدات هذه بعد لحظات من حذف «إنساى»، الجدير بالذكر أن متوسط أرباح أغنية إنساى على اليوتيوب طبقا للمشاهدات تخطت حاجز 100 ألف دولار أمريكى.

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