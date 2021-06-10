هيفاء وهبى تقيم حفلًا خاصًا فى مصر للاحتفال بحكم قضائى





الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى أخبرت أصدقاءها المقربين فى مصر، أنها ستأتى إلى مصر قريبا لإقامة احتفال خاص، بانتصارها على مدير أعمالها السابق محمد وزيرى، الذى تجمعها به عدد من القضايا بعدتوجيهها اتهاماً له بالنصب والاستيلاء على ممتلكاتها فى مصر.





وقضت المحكمة فى شهر فبراير الماضى بحبس محمد وزيرى 3 سنوات مع النفاذ نظير قضية نصبه على هيفاء، وسنتين مع النفاذ نظيرقضية استيلائه على ممتلكاتها، إضافة إلى إحالته لمحكمة الجنايات نظير قضية غسيل الأموال المتهم فيها، كما أن المحكمة رفضت إطلاق سراحه نظير كفالة، ومازال محبوسا على ذمة هذه القضايا.





وكانت النيابة العامة المصرية أصدرت بيانا أكدت فيه أن الممتلكات المتهم محمد وزيرى بالاستيلاء عليها تضم، عددًا من العقارات التى تمتلكها هيفاء وهبى فى عددًا من المنتجعات داخل القاهرة، وعددًا من مقتنياتها الشخصية التى كانت تتواجد بالفيللا الخاصة بها فى مصر،إضافة إلى حساباتها البنكية داخل الدولة المصرية.





الجدير بالذكر أن هيفاء تستعد لأغنية شعبية جديدة بعنوان «الشر سيطر» والتى تتعاون فيها مع الشاعر رمضان محمد، وتُعتبر أغنية «الشر سيطر» هى أغنية شعبية تقدمها هيفاء وهبى، وتعود من خلالها للسوق المصرية بعد غياب طال سنوات كثيرة، وهى من ألحان أحمد شعبان، ويتم تصويرها كفيديو كليب فى لبنان لكى يتم طرحها خلال الأسابيع المقبلة.



