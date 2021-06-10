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الاهتمام بمينا مسعود يطيح بهنا الزاهد من «فى عز الضهر» وإيمان العاصى بدلًا منها

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:44 ص
بوابة الفجر
العدد الورقي
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بعد تعاقد الفنانة هنا الزاهد على تقديم دور البطولة النسائية فى فيلم «فى عز الضهر»، الذى يقوم ببطولته الفنان مينا مسعود، وحضورها المؤتمر الصحفى الذى عقد فى شهر فبراير الماضى وإعلانها عن سعادتها بالمشاركة فى هذه التجربة، قررت هنا الانسحاب من العمل، وحلت بديلة لها الفنانة إيمان العاصى، بحجة انشغالها الفترة المقبلة.

لكننا علمنا أن هناك خلافات جمعتها بمنتج الفيلم عادل سعد، لأنها اشترطت دعاية خاصة بها ودورها وكانت رؤية المنتج أن تكون الدعاية الأكبر من نصيب بطل العمل الفنان مينا مسعود بعدها أبلغت هنا شركة الإنتاج بارتباطها بتصوير أعمال أخرى خلال هذه الفترة، وأنها منسحبة من العمل بشكل نهائى، لكن الحقيقة هى أنها شعرت باهتمام كبير بالفنان مينا مسعود على حسابها وباقى الفنانين. حينها سعت شركة الإنتاج لاتفاق مع بطلة بديلة واستقرت على الفنانة إيمان العاصى واتفقت معها على كل التفاصيل، وتعاقدت وأوشكت على الانتهاء من تصوير دورها فى العمل بالكامل.

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