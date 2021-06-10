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طقس اليوم شديد الحرارة.. والأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

الخميس 10/يونيو/2021 - 08:55 ص
بوابة الفجر
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود ارتفاع درجات الحرارة،  ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح والتحذيرات للمواطنين تزامنا مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، ونصحت بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أى مواد قابلة للإشتعال مثل زجاجات الكحول فى السيارات وتركها فى درجة حرارة عالية.
 
ومن جهتها؛ ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، وارتداء غطاء الرأس ، وعدم التعرض للشمس خاصة وقت الظهيرة، والاكثار من تناول السوائل.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

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