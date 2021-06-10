Advertisements

الهند تسجّل أكثر من 6 آلاف وفاة في أعلى زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا

الخميس 10/يونيو/2021 - 09:02 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت السطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، أكثر من 6 آلاف وفاة في أعلى زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في يوم واحد في العالم، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد سجلت السلطات الصحية في الهند، 92 ألفا و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى المصابين إلى 29 مليونا و89 ألفا و69 حالة.

 

وقد أعلنت السلطات الصحية الهندية، تسجيل خلال الفترة نفسها 2.219 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالى الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 353 ألفا و528 شخصا.

 

وتماثل 162 ألفا و664 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 27 مليونا و504 آلاف و126 شخصا.

 

وشهدت الهند، تراجعًا في عدد الحالات النشطة حاليا إلى مليون و231 ألفا و415 حالة.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا فيروس كورونا الهند

أخبار تهمك

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بايدن يلغي قرار ترامب بشأن "تيك توك" و"وي تشات"

منذ أقل من ساعتين

الموقف النهائي لرحيل نجم برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

برشلونة يحسم موقفه في ضم نجم الدوري الإيطالي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يُعلن رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد..لماذا اعتذر مصطفى شردي للرئيس السيسي والحكومة؟

منذ ساعة و 16 دقيقة

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على بديل الجناح الطائر أمام الترجي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 20 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد سيرجو راموس مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. استشهاد وإصابة 3 أشخاص في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الهند تسجل زيادة قياسية يومية في إصابات كورونا

روسيا تسجل أكثر من ستة آلاف إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل قفزة قياسية جديدة في وفيات كورونا

روسيا تسجل أكثر من 360 وفاة و17.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 360.960 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:22 ص

عاجل.. بايدن يلغي قرار ترامب بشأن "تيك توك" و"وي تشات"

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

10:30 م

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

05:02 م

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نهاية نتنياهو

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مسعود جواهرجى الدراما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة أصحاب المعاشات فى موازنة «معيط»