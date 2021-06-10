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أول تعليق من مدرب الزمالك على رحيل فرجاني ساسي

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، موضحا أن اللاعب كان يستطيع التوقيع لأي فريق في يناير أي قبل انتهاء التعاقد بستة أشهر وفقا للوائح.

 

وأضاف المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أنه لا يستطيع أن يحمل اللجنة السابقة المسؤولية لأنها جاءت في وقت متأخر، وكان يجب أن يتم حسم الأمر قبل يناير الماضي، كما أن اللجنة الحالية لا تتحمل أيضا المسؤولية.

 

 

وقال كارتيرون: «أعتقد أن ساسي لن ينتظر لآخر لحظة ليحدد مصيره وفي نفس الوقت ليس لدي أي معلومة مؤكدة حول قرارة النهائي، ولكن قد يكون وقع لنادي آخر وقد يكون لا».

 

وأوضح أن اللجنة الحالية برئاسة الكابتن حسين لبيب تسعى لوضع حلول للأزمة المالية، ولكن الاقتصاد في الكرة يعاني من مشاكل بسبب جائحة كورونا وشدد على أن النادي حاول كثيرا تجديد عقد فرجاني ساسي، لكن المشكلة أن النادي استطاع التعاقد مع لاعبين تتقاضى راتبا أعلى من عوائد النادي المادية في الفترة السابقة بسبب مساندة المستشار ترك آل الشيخ للنادي.

 

وكشف كارتيرون عن تلقيه رسالة من فرجاني ساسي اليوم يخبره فيها بأنه مصاب ويحتاج إلى 10 أيام للعلاج وقال :«أرسلت للاعب رسالة أطمئن عليه وأبلغني بالإصابة فقط ولم نتحدث في أي موضوع آخر».

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