خدمات حكومية فى ٧ مولات

«تسوق واحصل على خدمتك الحكومية».. شعار تبنته المولات التجارية بالتعاون مع الحكومة المصرية لتسهيل عبء الإجراءات الروتينية على المواطن عن طريق ٧ مولات: « مصر، العرب، طنطا، سيتى ستارز، مكسيم، سيتى سنتر المعادى، وسوديك»، وخلال فترة تجهيز وإعداد الوثائق يمكن للزائرين وطالبى الخدمات الاستمتاع بأوقاتهم فى أى كافيه أو مطعم داخل المول.





كانت البداية فى شهر يناير ٢٠٢١ عندما تم افتتاح أول مكتب سجل مدني بمول العرب، والذى يستقبل المواطنين من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ويوفر باقة من الخدمات الحكومية الأساسية مثل طلب الحصول على شهادات الميلاد والوفاة وقسائم الزواج والطلاق، واستخراج الرقم القومى، وكشف العائلات.





وفى شهر أبريل تم افتتاح مكتب الشهر العقارى الذى يستقبل المواطنين طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة والنصف مساء، ويتلقى طلبات التوثيق عبر زيارة موقع مصر الرقمي للاستعلام عن الخدمات والحجز مقدمًا عبر تحميل تطبيق «أرغب فى عمل توكيل»، ويقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى، فى ظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق أول ٦ أكتوبر مكانيًا، أو فرع التوثيق المختص نوعيًا.





وتم افتتاح مكتب للسجل المدنى فى مول طنطا، ويستقبل المواطنين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وهناك عدة مولات تقدم خدمة استخراج بطاقة الرقم القومى أيضًا ويتمّ العمل بها حتى يوم الجمعة، هى «مول سيتى ستارز، مول مكسيم، مول سيتى سنتر المعادى»، ومنذ أيام تم افتتاح سجل مدنى جديد وشهر عقارى بمول مصر.





وبالتواصل مع مراكز الخدمات الحكومية سواء السجل المدنى أو الشهر العقارى، أكدت أن رسوم استخراج الأوراق الرسمية بها نفس رسوم الأماكن الحكومية المعروفة، وأعلنت إدارة مول العرب عبر الصفحة الرسمية، أنها سعت للاتفاق مع الحكومة لتوفير مكاتب الخدمات الحكومية بالمول لتوفير الوقت والمجهود على عملائها مقابل مبالغ رمزية رغبة فى إرضاء العملاء، ومن المتوقع أن تشمل الفترة القادمة سلسلة من اتفاقات التعاون مع الفنادق والقرى السياحية لتوفير خدماتها للمواطنين.





ووفرت وزارة العدل لأول مرة خدمة «رجال الأعمال»، وهى خدمة جديدة بمقابل مادى أعلى يتم فيها عمل التوثيق بشكل أسرع فى فرع توثيق جديد بمنتجع نادى «سوديك» الشيخ زايد، والتى يتم الحجز فيها عبر ذات التطبيق كل خمس وأربعين دقيقة لعدد محدود.



