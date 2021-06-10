Advertisements

تطور جديد بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن تطور جديد بشأن مستقبل سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، والذي ينتهي عقده بنهاية يونيو الجاري، وحتى الأن لم يتوصل ريال مدريد وراموس لاتفاق حول التجديد، حتى الآن، رغم تبقي أيام قليلة على انتهاء العقد.

 

وقالت الصحيفة الإسبانية، ان راموس على استعداد للتراجع، وقبول العرض الأخير للنادي الملكي، بتجديد عقده لمدة موسم واحد، وذلك بعد ان اعترض راموس في وقت سابق على تجديد عقده لموسم واحد، مع خصم 10% من راتبه، وهو ما جمد المفاوضات بين الطرفين، حيث تنص سياسة ريال مدريد على تجديد عقود اللاعبين، الذين يتجاوز عمرهم 30 عاما، موسما تلو الآخر.

 

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد، لكن هذا الأمر لن يحدث دون مكالمة، لم يقرر هو ولا فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، إجراءها بعد، وأشارت الصحيفة، إلى أنه منذ المحادثة التي جمعت الطرفان في إلتشي، لم تتقدم المفاوضات، وهو ما جعل الأمر أكثر صعوبة.

 

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يخطط لضم صخرة الكالتشيو

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. مقتل ضابط إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين شمالي الضفة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بايدن يلغي قرار ترامب بشأن "تيك توك" و"وي تشات"

منذ حوالي 3 ساعات

النصر السعودي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد..لماذا اعتذر مصطفى شردي للرئيس السيسي والحكومة؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

مصر والسودان يصدران بيانا مشتركا بشأن مباحثاتهما حول سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات تجديد عقد سيرجو راموس مع ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. 10 نجوم في ريال مدريد هددوا بالرحيل حال التعاقد مع كونتي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 ص

تفاصيل جديدة في صفقة الأهلي وبيراميدز التبادلية

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

08:02 ص

مدحت شلبي يفجر مفاجأة جديدة حول فرجاني ساسي

09:59 ص

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

06:06 ص

برشلونة يخطط لضم صخرة الكالتشيو

09:01 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا