رئيس جامعة القناة : 63 ألف ورقة امتحانيه حصيلة التصحيح الالكتروني

وجه الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، بضرورة الانتهاء من عمليات التصحيح الالكتروني للأوراق الامتحانية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة بعمليات التصحيح داخل مركز القياس والتقويم ووحداته بجامعة القناة.



وتابع رئيس جامعة قناة السويس، أنه سيتم الإنتهاء من عمليات رصد وتصحيح وإعلان النتائج في موعد أقصاه ١٠ يوليو القادم. هذا وأعلن الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم الإنتهاء من تصحيح ٦٣ الف و٢٠٢ ورقة امتحانية بمركز القياس والتقويم ووحداته.



ومن جانبه أشار الدكتور عبد الرؤوف مصطفي مدير مركز القياس والتقويم بجامعة القناة أن امس الأربعاء ٩ يونيو تم الانتهاء من تصحيح ٧٦٥١ ورقة امتحانيه بالمركز ٣ الاف منهم لكلية الهندسة.



وأكد الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية، انه تم الإنتهاء من تصحيح ١٧٧٢٦ ورقة اجابة منذ بداية الامتحانات وحتي اليوم باجمالى ٢٦٣ مقرر جديد وتخلفات. وبالتربية أوضح الدكتور مدحت صالح عميد الكليه أنه تم الانتهاء من تصحيح ٢٠ الف ورقه امتحانية للفرق الدراسية المختلفة.



وأفادت الدكتورة دينا ابو المعاطي عميدة الصيدلة أن عدد التصحيح الالكتروني لكليه الصيدلة حتي الان ٣٦ مقرر بإجمالي عدد الأوراق ٣٢٥٧.



كما أوضحت الدكتورة غادة حداد مدير مركز الإختبارات الإلكترونية بالجامعة أن عدد المقررات التي تم عقد اختبارات الكترونيه لها بلغ ١٢ مقرر لكليات التمريض والصيدلة، والطب البيطري وطب الاسنان والحاسبات والمعلومات والعلوم بإجمالي عدد ٢٨٩٤ طالب بالفرق المختلفة.

