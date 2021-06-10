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المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي تمكن من التعامل مع تداعيات كورونا الاقتصادية

الخميس 10/يونيو/2021 - 09:54 ص
الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي تمكن من التعامل مع تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية.

                        

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: "يجب أن نعرف أصل فيروس كورونا وكيف انتشر لتطوير الآليات المناسبة لعدم تكرار تفشي فيروس مماثل"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

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